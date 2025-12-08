Tramp optužio Zelenskog da nije pročitao predlog za mir u Ukrajini

Beta pre 19 minuta

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) kritikovao je svog ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog što nije "pročitao predlog" za mir u Ukrajini koji je pre tri nedelje predstavio Vašington, a koji je predmet odvojenih razgovora sa Moskvom i Kijevom.

"Razgovarali smo sa (ruskim) predsednikom Vladimirom Putinom, razgovarali smo sa ukrajinskim liderima - uključujući Zelenskog, predsednika Zelenskog - i moram reći da sam malo razočaran što predsednik Zelenski još nije pročitao američki predlog" za rešenje u Ukrajini, rekao je kasno sinoć američki predsednik, govoreći novinarima na svečanosti u Vašingtonu.

"To (plan) odgovara Rusiji, mislim da bi Rusija više volela da ima celu zemlju, ali nisam siguran da to odgovara Zelenskom", dodao je Tramp.

Od kada je američki plan predstavljen pre gotovo tri nedelje, održano je nekoliko rundi razgovora sa Ukrajincima u Ženevi i Floridi u pokušaju da se izmeni tekst u korist Kijeva.

Dokument je takođe predstavljen Putinu u utorak tokom posete Moskvi američkog izaslanika Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) i Džareda Kušnera (Jared Kuschner), zeta američkog predsednika i neformalnog posrednika.

Malo detalja se pojavilo o tom izmenjenom planu, nakon što su Kijev i Evropljani početnu verziju doživeli kao uglavnom povoljnu za Rusiju.

(Beta, 08.12.2025)

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaVašingtonKijevDonald Tramp

