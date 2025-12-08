"Evropa će biti izbrisana" Trampov skandalozni dokument izazvao gnev, jedna stvar o Putinu najviše zabrinjava, odmah reagovala Moskva: "Slaže se sa našom vizijom"

Dokument promoviše obnovu zapadnog identiteta i podržava patriotske evropske stranke Evropski zvaničnici kritikuju strategiju, izražavajući sumnju u njen fokus i retoriku Rusija je sa odobravanjem dočekala novu Nacionalnu bezbednosnu strategiju američkog predsednika Donalda Trampa, ocenivši je kao "uglavnom doslednu" viziji Moskve.

Kontroverzni dokument, koji Rusiju ne prikazuje kao pretnju, izazvao je oštre reakcije i zabrinutost širom Evropske unije. Dokument od 33 strane, koji je Trampova administracija predstavila ove nedelje, navodi se da se Evropa suočava sa "civilizacijskim brisanjem". Kao prioriteti američke politike navode se borba protiv stranog uticaja, zaustavljanje masovnih migracija i odbacivanje onoga što se doživljava kao "cenzura" od strane EU. Strategija koristi znatno blaži