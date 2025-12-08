Đedović Handanović: U Srbiji 51 mesto nema alternativu za snabdevanje gorivom

Ilustracija (Foto: Pixabay.com/planet_fox) Država će učiniti sve da očuva stabilnost snabdevanja gorivom i energetsku stabilnost, nakon što je američka administracija uvela sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS), izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ona je dodala da je situacija u naftnom sektoru sve složenija, da se problemi nagomilavaju i precizirala da 51 mesto u Srbiji nema alternativu za snabdevanje gorivom, jer se na njihovoj teritiriji naleze samo NIS-ove benzinske stanice. To su, kako je kazala, Žitkovac kod Aleksinca, Pivnice i Silbaš kod Bačke Palnke, Bačko Petrovo selo kod Bečeja, Mrčajevci, Preljina i Sokolići kod Čačka, Čoka, Crna Trava, Mokrin i Rusko Selo kod Kikinde, Kostolac, Ušće kod