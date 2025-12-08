Kad ovako protivnički igrači pričaju, onda je sve jasno... Ove reči Jokićevog rivala moraju svi da čuju: "Imaju Jokića koji je najbolji dodavač na svetu"

Kurir pre 36 minuta
Kad ovako protivnički igrači pričaju, onda je sve jasno... Ove reči Jokićevog rivala moraju svi da čuju: "Imaju Jokića koji je…

Srpski as je u jučerašnjoj pobedi Denvera nad Šarlotom (115:106) bio na korak od novog tripl-dabla (28, 11as, 9sk).

Gurao je Jokić svoj tim do pobede, a njegovi potezi oduševili su i igrače protivničkog tima. O momku iz Sombora u čistom superlativu je pričao i Brendon Miler. "Dali su nam previše problema u tranziciji, znamo da su tim koji voli da trči. Imaju Jokića koji je najbolji dodavač na svetu. Moramo da obratimo pažnju na te sitnice, kada to rešimo, biće sve kako treba", kazao je Miler nakon utakmice. Jokić i ove sezone dominira, u proseku ima tripl-dabl - 29,2 poena, 12,3
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Dončić prestigao Jokića

Dončić prestigao Jokića

Vesti online pre 4 sati
Jokić nadmašio Džordana /foto/

Jokić nadmašio Džordana /foto/

Sputnik pre 4 sati
"Ne vole to da rade, a mi najbolji u NBA": U Denveru i ne znaju da igraju istorijsku sezonu

"Ne vole to da rade, a mi najbolji u NBA": U Denveru i ne znaju da igraju istorijsku sezonu

Mondo pre 5 sati
Svet se ponovo divi Jokiću! Ostalo mu je manje od četiri sekunde, a on je izveo pravo čudo! "Tukli" ga sa svih strana, pa…

Svet se ponovo divi Jokiću! Ostalo mu je manje od četiri sekunde, a on je izveo pravo čudo! "Tukli" ga sa svih strana, pa pogodio iz preteške pozicije! video

Kurir pre 6 sati
Jokić pretekao Džordana, u nečemu je neprikosnoven u ovoj dekadi

Jokić pretekao Džordana, u nečemu je neprikosnoven u ovoj dekadi

Sport klub pre 5 sati
Od svih nestvarnih podataka o Jokiću, ovo je jedan od najluđih! Svi centri u NBA istoriji zajedno nisu ni blizu Srbina...

Od svih nestvarnih podataka o Jokiću, ovo je jedan od najluđih! Svi centri u NBA istoriji zajedno nisu ni blizu Srbina...

Kurir pre 5 sati
VIDEO Urnebesna replika Dončića: Otkrio šta će raditi kad se penzioniše, niko to nije mogao ni da pretpostavi

VIDEO Urnebesna replika Dončića: Otkrio šta će raditi kad se penzioniše, niko to nije mogao ni da pretpostavi

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANikola JokićDenverSombor

Sport, najnovije vesti »

Bura u Liverpulu - Slot nije poveo Salaha za Milano

Bura u Liverpulu - Slot nije poveo Salaha za Milano

RTS pre 16 minuta
Poznati trener kritikovao navijače Partizana: "Te igrače je doveo Željko"

Poznati trener kritikovao navijače Partizana: "Te igrače je doveo Željko"

Sportske.net pre 20 minuta
Toko Šengelija ponovo govorio o Zvezdi: „Nije jednostavno otići u Beograd i pobediti, jedan od najtežih protivnika u Evroligi!“…

Toko Šengelija ponovo govorio o Zvezdi: „Nije jednostavno otići u Beograd i pobediti, jedan od najtežih protivnika u Evroligi!“

Hot sport pre 1 minut
Šta će se sve promeniti Paunovićevim dolaskom na klupu ''orlova''?

Šta će se sve promeniti Paunovićevim dolaskom na klupu ''orlova''?

Sportske.net pre 6 minuta
Mrkela u Olimpijskom komitetu Srbije

Mrkela u Olimpijskom komitetu Srbije

Sport klub pre 6 minuta