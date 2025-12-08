Kad ovako protivnički igrači pričaju, onda je sve jasno... Ove reči Jokićevog rivala moraju svi da čuju: "Imaju Jokića koji je najbolji dodavač na svetu"

Srpski as je u jučerašnjoj pobedi Denvera nad Šarlotom (115:106) bio na korak od novog tripl-dabla (28, 11as, 9sk).

Gurao je Jokić svoj tim do pobede, a njegovi potezi oduševili su i igrače protivničkog tima. O momku iz Sombora u čistom superlativu je pričao i Brendon Miler. "Dali su nam previše problema u tranziciji, znamo da su tim koji voli da trči. Imaju Jokića koji je najbolji dodavač na svetu. Moramo da obratimo pažnju na te sitnice, kada to rešimo, biće sve kako treba", kazao je Miler nakon utakmice. Jokić i ove sezone dominira, u proseku ima tripl-dabl - 29,2 poena, 12,3