Jokić nadmašio Džordana /foto/

Nikola Jokić ne prestaje da demonstrira zbog čega je najbolji košarkaš na planeti. U noći između nedelje i ponedeljka u pobedi Denvera nad Šarlotom prestigao je legendarnog Majkla Džordana po broju asistencija na večnoj listi.

Sa 11 asistencija protiv Hornetsa, centar Denvera i Srbije stigao je do ukupne brojke od 5.636 asistencija u NBA ligi, dok je Majkl Džordan na koti 5.633. Denverov superstar trenutno deli 51. mesto na večnoj listi sa Čonsijem Bilapsom. Prišao je na svega 25 asistencija od Karima Abdula Džabara koji je centar sa najviše asistencija u istoriji NBA lige. Jokić ove sezone prosečno ubacuje 29,2 poena, uz 12,4 skoka i 11 asistencija. Kako Nikola Jokić ima tek 30