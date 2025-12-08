Jokić nadmašio Džordana /foto/

Sputnik pre 59 minuta
Jokić nadmašio Džordana /foto/

Nikola Jokić ne prestaje da demonstrira zbog čega je najbolji košarkaš na planeti. U noći između nedelje i ponedeljka u pobedi Denvera nad Šarlotom prestigao je legendarnog Majkla Džordana po broju asistencija na večnoj listi.

Sa 11 asistencija protiv Hornetsa, centar Denvera i Srbije stigao je do ukupne brojke od 5.636 asistencija u NBA ligi, dok je Majkl Džordan na koti 5.633. Denverov superstar trenutno deli 51. mesto na večnoj listi sa Čonsijem Bilapsom. Prišao je na svega 25 asistencija od Karima Abdula Džabara koji je centar sa najviše asistencija u istoriji NBA lige. Jokić ove sezone prosečno ubacuje 29,2 poena, uz 12,4 skoka i 11 asistencija. Kako Nikola Jokić ima tek 30
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Dončić prestigao Jokića

Dončić prestigao Jokića

Vesti online pre 1 sat
Jokić pretekao Džordana, u nečemu je neprikosnoven u ovoj dekadi

Jokić pretekao Džordana, u nečemu je neprikosnoven u ovoj dekadi

Sport klub pre 2 sata
"Ne vole to da rade, a mi najbolji u NBA": U Denveru i ne znaju da igraju istorijsku sezonu

"Ne vole to da rade, a mi najbolji u NBA": U Denveru i ne znaju da igraju istorijsku sezonu

Mondo pre 2 sata
VIDEO Urnebesna replika Dončića: Otkrio šta će raditi kad se penzioniše, niko to nije mogao ni da pretpostavi

VIDEO Urnebesna replika Dončića: Otkrio šta će raditi kad se penzioniše, niko to nije mogao ni da pretpostavi

Nova pre 3 sata
Od svih nestvarnih podataka o Jokiću, ovo je jedan od najluđih! Svi centri u NBA istoriji zajedno nisu ni blizu Srbina...

Od svih nestvarnih podataka o Jokiću, ovo je jedan od najluđih! Svi centri u NBA istoriji zajedno nisu ni blizu Srbina...

Kurir pre 2 sata
Svet se ponovo divi Jokiću! Ostalo mu je manje od četiri sekunde, a on je izveo pravo čudo! "Tukli" ga sa svih strana, pa…

Svet se ponovo divi Jokiću! Ostalo mu je manje od četiri sekunde, a on je izveo pravo čudo! "Tukli" ga sa svih strana, pa pogodio iz preteške pozicije! video

Kurir pre 3 sata
Jokiću su 3,9 sekunde dovoljne da napravi čudo: Pogledajte šta je uradio dok su ga "tukli"

Jokiću su 3,9 sekunde dovoljne da napravi čudo: Pogledajte šta je uradio dok su ga "tukli"

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBANikola JokićDenversport

Sport, najnovije vesti »

Crvena zvezda je sama postavila standarde i sada od kritika ne može da beži

Crvena zvezda je sama postavila standarde i sada od kritika ne može da beži

Sportske.net pre 19 minuta
Janković za Danas o krizi Crvene zvezde: Problemi se brzo nagomilavaju zbog velikog pritiska

Janković za Danas o krizi Crvene zvezde: Problemi se brzo nagomilavaju zbog velikog pritiska

Danas pre 24 minuta
Novak predviđa finale Mundijala kao Simpsonovi, Ronaldo bi bio oduševljen!

Novak predviđa finale Mundijala kao Simpsonovi, Ronaldo bi bio oduševljen!

Sportske.net pre 4 minuta
Najskuplji tim u istoriji, a svako malo na remontu: Vladan Milojević na ovo predugo upozorava Zvezdu

Najskuplji tim u istoriji, a svako malo na remontu: Vladan Milojević na ovo predugo upozorava Zvezdu

Mondo pre 4 minuta
Ko je Mirko Očokoljić, novi trener Partizana? Isplivala fotka stara 30 godina koja je oduševila Grobare! Karijera -…

Ko je Mirko Očokoljić, novi trener Partizana? Isplivala fotka stara 30 godina koja je oduševila Grobare! Karijera - impresivna, jedan detalj svi komentarišu

Kurir pre 14 minuta