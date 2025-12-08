Svet se ponovo divi Jokiću! Ostalo mu je manje od četiri sekunde, a on je izveo pravo čudo! "Tukli" ga sa svih strana, pa pogodio iz preteške pozicije! video

Nagetsi su do učinka od 17 pobeda i šest poraza stigli najviše zahvaljujući Nikoli Jokiću, Džamalu Mareju i boljoj igri u drugom poluvremenu.

Srpskom košarkašu je jedan skok nedostajao za novi tripl-dabl učinak pošto je utakmicu završio sa 28 poena, od čega 18 u drugom poluvremenu, 11 asistencija i devet skokova. Ipak, o jednom potezu Nikole Jokića koji se desio na samom kraju treće četvrtine svi pričaju. Denver je imao 3,9 sekundi da organizuje napad, a za Jokića je to bilo više nego dovoljno. Srpski as se majstorski oslobodio čuvara, namestio poziciju i pogodio na spektakularan način. Pogledajte kako