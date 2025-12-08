"Ne vole to da rade, a mi najbolji u NBA": U Denveru i ne znaju da igraju istorijsku sezonu

Mondo pre 4 sati  |  Milutin Vujičić
"Ne vole to da rade, a mi najbolji u NBA": U Denveru i ne znaju da igraju istorijsku sezonu

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jedan sjajan meč za Denver i vodio ga do desete uzastopne pobede na gostovanjima.

Nagetsi su bili bolji protiv Šarlota (115:106), uz Jokićevih 28 poena, 11 asistencija i devet skokova, tako da je Somborac oborio i rekord Majkla Džordana spektakularnim dodavanjem preko celog terena. U istoj noći, Denver je takođe oborio i sopstveni rekord - i ovo mu je najbolji početak sezone u istoriji. Nikada do sada Denver nije imao skor 17-6 posle 23 odigrane utakmice, a malo je reći da su igrači bili zatečeni tim podatkom. "Što se tiče najboljeg starta u
