VIDEO Urnebesna replika Dončića: Otkrio šta će raditi kad se penzioniše, niko to nije mogao ni da pretpostavi

Nova pre 1 sat  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
Luka Dončić se vratio iz Slovenije i odmah zasijao u pobedi Lejkersa protiv Filadelfije (112:108) sa novim tripl-dablom.

Slovenac je postigao 31 poen uz 15 skokova i 11 asistencija i odmah je podigao nivo igre Lejkersa. Ipak, imao je urnebesnu erpliku kada su ga pitali da prokomentariše rođenje ćerkice Olivije. „Najbolja stvar na svetu. Imam dve ćerke. Napraviće mi pakao od života sigurno, to znam, ali znam da ću da postanem njihovo obezbeđenje kad se penzionišem. Tako da… Šalu na stranu, to je najlepša stvar na svetu. Blagosloven sam“, poručio je Dončić. Nakon rođenja Olivije će
