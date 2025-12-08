Razoran zemljotres u Japanu, strahuje se od cunamija: Počela evakuacija stanovništva (video)

Mondo pre 39 minuta  |  Aleksandar Blagić
Razoran zemljotres u Japanu, strahuje se od cunamija: Počela evakuacija stanovništva (video)

Razoran zemljotres magnitude 7,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Japan, javlja " EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Potres se dogodio oko 23.15 po lokalnom vremenu, a epicentar je bio na dubini od 47 kilometara. Odmah nakon zemljotresa, građanima je izdato upozorenje na cunami, piše " Dejli Mejl". Tlo se treslo čak 800 kilometara od epicentra na ostrvu Hokaido, a lokalne vlasti su započele i hitnu evakuaciju stanovništva. Na društvenim mrežama pojavili su se i prvi snimci nakon zemljotresa. Sirena za opasnost se odmah oglasila da upozori sve građane da se pripreme za dalje
