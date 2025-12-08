U beogradskoj školi učenici našli papir sa uznemirujućim sadržajem, Uprava postupa "po kriznom protokolu"

Ministarstvo prosvete Srbije saopštilo je da uprava Osnovne škole "Nadežda Petrović" postupa u skladu sa Protokolom za postupanje u kriznim situacijama, nakon što su u petak njeni učenici pronašli papir na kojem je ispisan uznemirujući sadržaj.

Uprava škole je odmah po saznanju obavestila policiju, koja dalje postupa u skladu sa nadležnostima, navelo je Ministarstvo u saopštenju, dodajući da se pored pojačanog dežurstva nastavnika, škola obratila policiji i gradskoj službi obezbeđenja, koje su obezbedile pojačano prisustvo svojih pripadnika u cilju većeg nivoa bezbednosti. Školski timovi za krizne situacije i zaštitu učenika od nasilja odmah su u petak utvrdili niz mera kojima se pruža podrška učenicima,