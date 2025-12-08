Ministarstvo prosvete: Škola u koju je stigla preteća poruka reagovala u skladu sa protokolom

Ministarstvo prosvete: Škola u koju je stigla preteća poruka reagovala u skladu sa protokolom

Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da uprava Osnovne škole "Nadežda Petrović" u Beogradu postupa u skladu sa Protokolom za postupanje u kriznim situacijama, nakon što su u petak učenici te škole pronašli papir na kome je ispisan uznemirujući sadržaj.

"Pored pojačanog dežurstva nastavnika, škola se obratila policiji i gradskoj službi obezbeđenja, koje su obezbedile pojačano prisustvo pripadnika iih službi u cilju obezbeđivanja većeg nivoa bezbednosti", naveli su iz Ministarstva. Kazali su da su učenicima koji su uznemireni na raspolaganju psiholog i pedagog škole, koji će im pružiti podršku, a uprava škole će održati sastanak sa Savetom roditelja kako bi ih upoznala sa postupanjem i preduzetim merama.
