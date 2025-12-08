OŠ „Nadežda Petrović“ pod nadzorom Ministarstva prosvete: Učenik našao jezivu poruku, hitno donete vanredne mere

Mondo pre 2 sata  |  Tamara Birešić
OŠ „Nadežda Petrović“ pod nadzorom Ministarstva prosvete: Učenik našao jezivu poruku, hitno donete vanredne mere

Kako je navedeno, uprava škole je odmah po saznanju obavestila policiju, koja dalje postupa u skladu sa svojim nadležnostima.

Podsetimo, u Osnovnoj školi "Nadežda Petrović" na Novom Beogradu u petak, 5.decembra, učenik je pronašao papir sa pretećim sadržajem o čemu je odmah obaveštena policija, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga. Pored pojačanog dežurstva nastavnika, škola se obratila policiji i gradskoj službi obezbeđenja, koje su obezbedile pojačano prisustvo pripadnika ovih službi u cilju obezbeđivanja većeg nivoa bezbednosti. Školski timovi za krizne situacije i zaštitu učenika od
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo: Škola u koju je stigla preteća poruka reagovala u skladu sa protokolom

Ministarstvo: Škola u koju je stigla preteća poruka reagovala u skladu sa protokolom

Radio 021 pre 16 minuta
Poruka uznemirujuće sadržine: OŠ „Nadežda Petrović“ u kriznom sistemu rada

Poruka uznemirujuće sadržine: OŠ „Nadežda Petrović“ u kriznom sistemu rada

Vreme pre 36 minuta
"Pobiću vas sve!" Učenik škole na Novom Beogradu pronašao papir s jezivom porukom

"Pobiću vas sve!" Učenik škole na Novom Beogradu pronašao papir s jezivom porukom

Alo pre 1 sat
U beogradskoj školi učenici našli papir sa uznemirujućim sadržajem, Ministarstvo postupa "po kriznom protokolu"

U beogradskoj školi učenici našli papir sa uznemirujućim sadržajem, Ministarstvo postupa "po kriznom protokolu"

N1 Info pre 2 sata
Ministarstvo prosvete: Škola u koju je stigla preteća poruka reagovala u skladu sa protokolom

Ministarstvo prosvete: Škola u koju je stigla preteća poruka reagovala u skladu sa protokolom

Novi magazin pre 1 sat
Ministarstvo prosvete: Škola u koju je stigla preteća poruka reagovala u skladu sa protokolom

Ministarstvo prosvete: Škola u koju je stigla preteća poruka reagovala u skladu sa protokolom

Danas pre 1 sat
Ministarstvo prosvete o uznemirujućem sadržaju: OŠ "Nadežda Petrović" postupa prema protokolu za krizne situacije

Ministarstvo prosvete o uznemirujućem sadržaju: OŠ "Nadežda Petrović" postupa prema protokolu za krizne situacije

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistarstvo prosvete

Beograd, najnovije vesti »

Motociklista se zakucao u autobus, pa pao nepomičan! Saobraćajka na Studentskom trgu: Hitno prevezen u Urgentni

Motociklista se zakucao u autobus, pa pao nepomičan! Saobraćajka na Studentskom trgu: Hitno prevezen u Urgentni

Blic pre 1 minut
Ministarstvo: Škola u koju je stigla preteća poruka reagovala u skladu sa protokolom

Ministarstvo: Škola u koju je stigla preteća poruka reagovala u skladu sa protokolom

Radio 021 pre 16 minuta
Najzad semafori i na "Smederevcu": Značajna promena na delu frekventnog putnog pravca u Kaluđerici

Najzad semafori i na "Smederevcu": Značajna promena na delu frekventnog putnog pravca u Kaluđerici

Večernje novosti pre 1 minut
Prvaka najviše na obodu grada: Škole u centru pred gašenjem, a u Mirijevu traže nova odeljenja

Prvaka najviše na obodu grada: Škole u centru pred gašenjem, a u Mirijevu traže nova odeljenja

Večernje novosti pre 1 minut
U čašu samo sa izvora Svete Petke: Loši rezultati poslednje analize kvaliteta izvorske vode sa javnih česama

U čašu samo sa izvora Svete Petke: Loši rezultati poslednje analize kvaliteta izvorske vode sa javnih česama

Večernje novosti pre 1 minut