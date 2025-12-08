Vučić: Razmotreno više scenarija za zaštitu interesa zemlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

On je, posle sastanka u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, naveo da je razgovarano o svim ključnim pitanjima vezanim za energetsku stabilnost zemlje. Vučić je na Instagramu objavio da je dobio detaljan izveštaj o stanju rezervi, a da je razmotreno i više različitih scenarija za zaštitu interesa naše zemlje, građana i privrede. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Ponovio sam da tekući izazovi zahtevaju punu pažnju svih