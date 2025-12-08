Vučić: Razmotreno više scenarija za zaštitu interesa zemlje, građana i privrede

RTK pre 9 sati
Vučić: Razmotreno više scenarija za zaštitu interesa zemlje, građana i privrede

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, a posle sastanka je naveo da je razgovarano o svim ključnim pitanjima vezanim za energetsku stabilnost zemlje.

Vučić je na Instagramu objavio da je dobio detaljan izveštaj o stanju rezervi, a da je razmotreno i više različitih scenarija za zaštitu interesa naše zemlje, građana i privrede. „Ponovio sam da tekući izazovi zahtevaju punu pažnju svih institucija i odgovornih pojedinaca, od kojih očekujem maksimalne napore u smislu ublažavanja posledica sankcija, pri čemu sam istakao značaj brzih i blagovremenih intervencija države i koordinisanog odgovora na tekuće izazove“,
