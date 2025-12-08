Vučić: Sa energetskim timovima razgovarano o više scenarija

Nedeljnik pre 2 sata
Vučić: Sa energetskim timovima razgovarano o više scenarija
Predsednik Srbije Alekdsandar Vučić izjavio je da je na današnjem sastanku sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje razmatrano više različitih scenarija za zaštitu državnih interesa u situaciji kad je Naftna industrija Srbije (NIS) pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog udela. „Ponovio sam da tekući izazovi zahtevaju punu pažnju svih institucija i odgovornih pojedinaca, od kojih očekujem maksimalne napore u smislu ublažavanja
