Zelenski za Blumberg: Bez dogovora o istočnoj Ukrajini u pregovorima sa SAD

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da još nije postignut dogovor o istočnoj Ukrajini u pregovorima sa SAD o mirovnom rešenju sukoba.

Zelenski je u intervjuu za agenciju Blumberg rekao da su pregovarači o mirovnoj inicijativi koju posreduju SAD i dalje podeljeni oko teritorijalnog pitanja. "Postoje različiti stavovi između SAD, Rusije i Ukrajine i nemamo jedinstven stav o Donbasu", rekao je Volodimir Zelenski. Dodao je da Ukrajina insistira na posebnom sporazumu o bezbednosnim garancijama od zapadnih saveznika, pre svega, od SAD. "Postoji pitanje na koje ja i svi Ukrajinci želimo odgovor. Ako