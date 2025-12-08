Tajland i Kambodža na ivici rata: Najmanje četvoro mrtvih, u toku evakuacije, civili beže pred artiljerijom

Granica između Tajlanda i Kambodže ponovo je postala poprište ozbiljnih sukoba koji su tokom vikenda doveli do masovnih evakuacija, zatvaranja bolnica i rastućih političkih tenzija u obe zemlje.

Prijavljeno je najmanje četiri žrtve u Kambodži, a hiljade civila sa obe strane granice napustile su svoje domove dok se razmenjuje artiljerijska i vazdušna vatra. Najmanje tri bolnice u tajlandskoj provinciji Ubon Račatani, nedaleko od kambodžanske granice, zatvorene su zbog bezbednosnih razloga nakon najnovijih sukoba. Evakuisani stanovnici upućuju se u privremene ambulantne centre, ali ti objekti često nisu spremni da prime pacijente koji zahtevaju specifičnu