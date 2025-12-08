Tajland i Kambodža na ivici rata: Najmanje četvoro mrtvih, u toku evakuacije, civili beže pred artiljerijom

Nova pre 1 sat  |  Autor: Ivana Kešanski
Tajland i Kambodža na ivici rata: Najmanje četvoro mrtvih, u toku evakuacije, civili beže pred artiljerijom

Granica između Tajlanda i Kambodže ponovo je postala poprište ozbiljnih sukoba koji su tokom vikenda doveli do masovnih evakuacija, zatvaranja bolnica i rastućih političkih tenzija u obe zemlje.

Prijavljeno je najmanje četiri žrtve u Kambodži, a hiljade civila sa obe strane granice napustile su svoje domove dok se razmenjuje artiljerijska i vazdušna vatra. Najmanje tri bolnice u tajlandskoj provinciji Ubon Račatani, nedaleko od kambodžanske granice, zatvorene su zbog bezbednosnih razloga nakon najnovijih sukoba. Evakuisani stanovnici upućuju se u privremene ambulantne centre, ali ti objekti često nisu spremni da prime pacijente koji zahtevaju specifičnu
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Zašto su Tajland i Kambodža ponovo u sukobu? Spor traje više od jednog veka, a ovo su razlozi

Zašto su Tajland i Kambodža ponovo u sukobu? Spor traje više od jednog veka, a ovo su razlozi

Mondo pre 52 minuta
Jedni imaju nosač aviona, F-16 i moćnu mornaricu, drugi stare ruske helikoptere - njihov sukob izaziva haos

Jedni imaju nosač aviona, F-16 i moćnu mornaricu, drugi stare ruske helikoptere - njihov sukob izaziva haos

B92 pre 6 minuta
Tajland izveo vazdušne napade duž sporne granice sa Kambodžom

Tajland izveo vazdušne napade duž sporne granice sa Kambodžom

RTS pre 1 sat
Tajland izvodi zračne napade na Kambodžu nakon sukoba na granici

Tajland izvodi zračne napade na Kambodžu nakon sukoba na granici

Slobodna Evropa pre 1 sat
U vazdušnim udarima Tajlanda na Kambodžu poginula četiri civila, ranjeno devet

U vazdušnim udarima Tajlanda na Kambodžu poginula četiri civila, ranjeno devet

Euronews pre 2 sata
(Video) Razbuktao se rat, već ima mrtvih! Borbeni avioni gađaju, pakao počeo u zoru: Odjekuju eksplozije, u toku masovna…

(Video) Razbuktao se rat, već ima mrtvih! Borbeni avioni gađaju, pakao počeo u zoru: Odjekuju eksplozije, u toku masovna evakuacija

Blic pre 2 sata
Novi rat zemalja koje je Tramp "pomirio"! Kraljevska vojska digla borbene avione, ispaljene rakete, ima mrtvih, roditelji u…

Novi rat zemalja koje je Tramp "pomirio"! Kraljevska vojska digla borbene avione, ispaljene rakete, ima mrtvih, roditelji u panici trče po decu u školu (video)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Tajland

Svet, najnovije vesti »

„To je trenutno jedina izvozna ruta ruskog gasa ka Evropi“: Na zahtev ukrajinskog milijardera u Holandiji zaplenjena imovina…

„To je trenutno jedina izvozna ruta ruskog gasa ka Evropi“: Na zahtev ukrajinskog milijardera u Holandiji zaplenjena imovina Turskog toka

Danas pre 51 minuta
Zelenski: Ne postoji jedinstven stav o teritorijama, potrebne i bezbednosne garancije

Zelenski: Ne postoji jedinstven stav o teritorijama, potrebne i bezbednosne garancije

RTV pre 46 minuta
Tramp 'razočaran' Zelenskim jer 'nije ni pročitao mirovni plan'

Tramp 'razočaran' Zelenskim jer 'nije ni pročitao mirovni plan'

BBC News pre 7 minuta
Umetnost na meti: Ukradeno osam Matisovih grafika iz biblioteke u Brazilu

Umetnost na meti: Ukradeno osam Matisovih grafika iz biblioteke u Brazilu

BBC News pre 37 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Kelog: Blizu smo mirovnog sporazuma, dva pitanja ključna; Tramp: Zelenski nije spreman, razočaran sam

UKRAJINSKA KRIZA: Kelog: Blizu smo mirovnog sporazuma, dva pitanja ključna; Tramp: Zelenski nije spreman, razočaran sam

RTV pre 16 minuta