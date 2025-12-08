Prvog dana preko 7.000 prijava: veliki odziv građana za upis nepokretnosti

Politika pre 23 minuta
Prvog dana preko 7.000 prijava: veliki odziv građana za upis nepokretnosti

Istakla je da je zakon izuzetno važan kako za građane, tako i za državu

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas, prvog dana primene Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, da je interesovanje građana veoma veliko i da je već stiglo više od 7.000 prijava. Sofronijević je, zajedno sa predsednikom opštine Zemun Gavrilom Kovačevićem obišla opštinsku upravu, razgovarala sa zaposlenima uprave i građanima o toku podnošenja prijava, a zatim sa
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Koliko košta legalizacija i ko ne mora uopšte da plati! Ovako izgleda sajt na koji se prijavljujete, vrlo je jednostavno! Sve…

Koliko košta legalizacija i ko ne mora uopšte da plati! Ovako izgleda sajt na koji se prijavljujete, vrlo je jednostavno! Sve gotovo u nekoliko klikova

Kurir pre 23 minuta
Počelo je prijavljivanje za legalizaciju nelegalnih objekata

Počelo je prijavljivanje za legalizaciju nelegalnih objekata

RTS pre 8 minuta
Ogromno interesovanje za legalizaciju: Već prvog dana stiglo više od 7.000 prijava za upis nekretnina

Ogromno interesovanje za legalizaciju: Već prvog dana stiglo više od 7.000 prijava za upis nekretnina

Telegraf pre 23 minuta
Sofronijević: Veliko interesovanje za legalizaciju, već stiglo više od 7.000 prijava

Sofronijević: Veliko interesovanje za legalizaciju, već stiglo više od 7.000 prijava

RTV pre 53 minuta
Počela prijava nelegalnih objekata, stiglo više od 7.000 prijava

Počela prijava nelegalnih objekata, stiglo više od 7.000 prijava

RTV pre 38 minuta
Sistem se još uhodava, čeka se i po nekoliko sati: Kako protiče prvi dan prijave nelegalnih objekata?

Sistem se još uhodava, čeka se i po nekoliko sati: Kako protiče prvi dan prijave nelegalnih objekata?

Euronews pre 38 minuta
Neverovatni redovi za legalizaciju: "Blic Biznis" obišao Zemun, građani prvi dan pohrlili da ubeleže nekretninu (foto)

Neverovatni redovi za legalizaciju: "Blic Biznis" obišao Zemun, građani prvi dan pohrlili da ubeleže nekretninu (foto)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemunAleksandar Sofronijević

Društvo, najnovije vesti »

Pitanje od ključnog značaja za Srbiju i studentski pokret: Opstanak DUNP-a

Pitanje od ključnog značaja za Srbiju i studentski pokret: Opstanak DUNP-a

Mašina pre 18 minuta
Gavrilo Andrić: Napad u Negotonu je bio najstrašniji, policajac je praktično saučesnik

Gavrilo Andrić: Napad u Negotonu je bio najstrašniji, policajac je praktično saučesnik

Cenzolovka pre 18 minuta
N1 Studio Live u 11.50h: Godina bez odgovora

N1 Studio Live u 11.50h: Godina bez odgovora

N1 Info pre 13 minuta
EU: Srbija se nije uskladila sa tri nove spoljnopolitičke odluke EU povodom Rusije

EU: Srbija se nije uskladila sa tri nove spoljnopolitičke odluke EU povodom Rusije

NIN pre 3 minuta
Koliko košta legalizacija i ko ne mora uopšte da plati! Ovako izgleda sajt na koji se prijavljujete, vrlo je jednostavno! Sve…

Koliko košta legalizacija i ko ne mora uopšte da plati! Ovako izgleda sajt na koji se prijavljujete, vrlo je jednostavno! Sve gotovo u nekoliko klikova

Kurir pre 23 minuta