VIDEO: Nova pobeda Denvera, Jokiću skok nedostajao za novi tripl-dabl

Košarkaši Denver nagetsa savladali su Šarlot hornetse rezultatom 115:106 i stigli do 17. pobede u sezoni.

Šarlot je pružio više nego solidan otpor favorizovanom rivalu, ali nije uspeo da napravi veliko iznenađenje. Denver se mučio defanzivno, što je slučaj od početka sezone, te je stoga i trijumf osigurao u završnom delu utakmice. Bila je ovo deseta uzastopna pobeda Nagetsa na gostujućem terenu, što ih čini najnezgodnijim gostom u ligi. Šarlot je na poluvreme otišao sa pola koša viška, ali je tada Denver dodao gas i boljom igrom u trećoj deonici stekao opipljiviju