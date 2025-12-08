Jokić na skok od tripl-dabla u pobedi Denvera nad Šarlotom

Radio sto plus pre 1 sat
Jokić na skok od tripl-dabla u pobedi Denvera nad Šarlotom

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Džamal Marej sa 34 poena.

Srpski centar Nikola Jokić je za 35 minuta igre zabeležio 28 poena (11/16 šut iz igre), 11 asistencija i devet skokova. Tim Hardavej Džunior je dodao 14 poena, dok je Pejton Votson upisao 10 poena i osam skokova. U ekipi Šarlota najefikasniji je bio Majls Bridžis sa 24 poena, uz devet skokova i osam asistencija. Brendon Miler je dodao 17 poena, Kej-Džej Simpson je upisao 16 poena, dok je Kon Nupel postigao 14 poena. Denver je drugi na tabeli Zapadne konferencije sa
