Nikola Jokić srušio rekord Majkla Džordana: Kad je došao iz Sombora, niko nije ovo ni pomislio

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednu neverovatnu utakmicu i prethodne noći odveo je svoj Denver do desete uzastopne pobede na gostovanjima.

Ovoga puta Denver je bio bolji od Šarlota (115:106), a Jokiću je nedostajao samo još jedan skok kako bi ponovo upisao trip-dabl. Na kraju, Jokić je meč završio sa 29 poena, 11 asistencija i devet skokova, uz odlične procente šuta iz igre 11/16, dok je takođe imao i jednu ukradenu loptu i četiri izgubljene. Istovremeno, bila je ovo noć kad je "srušio" Majkla Džordana. U pitanju je lista najboljih asistenata svih vremena, tako da je Nikola Jokić sada zvanično 52. u