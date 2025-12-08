VIDEO „Jokić je ponekad nerealan“: Pogledajte potez koji je raspametio komentatore, za 3,9 sekunde između dva igrača napravio čudo

"Nikola Jokić je ponekad nerealan", bio je opis snimka u kom Jokić preko dvojice uspeva da postigne poene u pobedi Denvera nad Šarlotom sa 115:106.

Srpski centar je na 3,9 sekundi do kraja treće deonice dobio priliku da se za njega odigra akcija kao da je bek. Istrčao je do kapice, onda pokupio loptu i na kraju postigao poene preko dva igrača. Ovako nešto se baš retko viđa od visokih igrača, a Srbin je još jednom potvrdio da je majstor završnica, ali i poena kada ga gotovo „tuku“. „On je jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač u ligi kada to radi kroz kontakt. Jedva da je mogao da izbaci loptu, tražio je i