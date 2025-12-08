VIDEO „Jokić je ponekad nerealan“: Pogledajte potez koji je raspametio komentatore, za 3,9 sekunde između dva igrača napravio čudo

Nova pre 5 sati  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
VIDEO „Jokić je ponekad nerealan“: Pogledajte potez koji je raspametio komentatore, za 3,9 sekunde između dva igrača napravio…

"Nikola Jokić je ponekad nerealan", bio je opis snimka u kom Jokić preko dvojice uspeva da postigne poene u pobedi Denvera nad Šarlotom sa 115:106.

Srpski centar je na 3,9 sekundi do kraja treće deonice dobio priliku da se za njega odigra akcija kao da je bek. Istrčao je do kapice, onda pokupio loptu i na kraju postigao poene preko dva igrača. Ovako nešto se baš retko viđa od visokih igrača, a Srbin je još jednom potvrdio da je majstor završnica, ali i poena kada ga gotovo „tuku“. „On je jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač u ligi kada to radi kroz kontakt. Jedva da je mogao da izbaci loptu, tražio je i
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Strašni Jokić stao na korak od tripl-dabla, ali fantastičnom partijom srušio šarlot! Srbin i Kanađanin napravili šou, sa 62…

Strašni Jokić stao na korak od tripl-dabla, ali fantastičnom partijom srušio šarlot! Srbin i Kanađanin napravili šou, sa 62 poena ugasili rivala!

Kurir pre 4 sati
VIDEO Jokić na večnoj listi prestigao Majkla Džordana: Ovako nešto se ne viđa, radio šta je hteo Šarlotu

VIDEO Jokić na večnoj listi prestigao Majkla Džordana: Ovako nešto se ne viđa, radio šta je hteo Šarlotu

Nova pre 6 sati
Jokić na skok od tripl-dabla u pobedi Denvera nad Šarlotom

Jokić na skok od tripl-dabla u pobedi Denvera nad Šarlotom

Radio sto plus pre 5 sati
Jokić i Marej potpisali novu pobedu Denvera

Jokić i Marej potpisali novu pobedu Denvera

Euronews pre 6 sati
Neverovatni Jokić srušio rekord Majkla Džordana! Srbin nastavlja da pomera granice u NBA, nekoliko utakmica ga deli od…

Neverovatni Jokić srušio rekord Majkla Džordana! Srbin nastavlja da pomera granice u NBA, nekoliko utakmica ga deli od istorije!

Kurir pre 6 sati
VIDEO: Nova pobeda Denvera, Jokiću skok nedostajao za novi tripl-dabl

VIDEO: Nova pobeda Denvera, Jokiću skok nedostajao za novi tripl-dabl

Radio 021 pre 6 sati
Nikola Jokić srušio rekord Majkla Džordana: Kad je došao iz Sombora, niko nije ovo ni pomislio

Nikola Jokić srušio rekord Majkla Džordana: Kad je došao iz Sombora, niko nije ovo ni pomislio

Mondo pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Stonoteniseri Radničkog ubedljivo prvi, bez poraza!

Stonoteniseri Radničkog ubedljivo prvi, bez poraza!

Plus online pre 16 minuta
Veliko priznanje: Niko kao KK Crvena zvezda!

Veliko priznanje: Niko kao KK Crvena zvezda!

Hot sport pre 1 minut
Važno obaveštenje: Počela prodaja karata za derbi – ovo morate da znate!

Važno obaveštenje: Počela prodaja karata za derbi – ovo morate da znate!

Hot sport pre 31 minuta
SPORTO: KK Crvena zvezda najjači sportski brend u Srbiji

SPORTO: KK Crvena zvezda najjači sportski brend u Srbiji

Sport klub pre 51 minuta
Slobodan Branković ostao jedini kandidat: Srpski atletski savez dobija novog predsednika

Slobodan Branković ostao jedini kandidat: Srpski atletski savez dobija novog predsednika

Dnevnik pre 51 minuta