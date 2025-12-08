Mijušković: Poremećaji zbog eventualnih sankcija NBS mogu se na vreme sprečiti

BEOGRAD - Profesor na Ekonomskom fakultetu Veljko Mijušković rekao je danas da bi eventualne sekundarne sankcije Narodnoj banci Srbije zbog NIS-a mogle da izazovu širok spektar poremećaja, od ograničenja u plaćanjima prema inostranstvu do potencijalnog uskraćivanja pristupa delu deviznih i zlatnih rezervi koje se nalaze u bankama van Srbije, ali da postoji čitav niz koraka koji se mogu preduzeti pre nego što dođe do tih ekstremnih situacija.

On je upozorio da bi ograničen pristup deviznim rezervama doveo do jakog pritiska na dinar, međutim, kako je naglasio, ono što je i država istakla, postoji čitav niz koraka koji se mogu preduzeti pre nego što dođe do ekstremnih situacija. "To bi povećalo rizičnu premiju zemlje i dovelo do pada kreditnog rejtinga, jedan set lančanih poteza koji se negativno reflektuje na bankarski sistem što onda lančano pogađa ceo bankarski sistem", objasnio je Mijušković za RTS.