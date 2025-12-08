Mijušković: Poremećaji zbog eventualnih sankcija NBS mogu se na vreme sprečiti

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Mijušković: Poremećaji zbog eventualnih sankcija NBS mogu se na vreme sprečiti

BEOGRAD - Profesor na Ekonomskom fakultetu Veljko Mijušković rekao je danas da bi eventualne sekundarne sankcije Narodnoj banci Srbije zbog NIS-a mogle da izazovu širok spektar poremećaja, od ograničenja u plaćanjima prema inostranstvu do potencijalnog uskraćivanja pristupa delu deviznih i zlatnih rezervi koje se nalaze u bankama van Srbije, ali da postoji čitav niz koraka koji se mogu preduzeti pre nego što dođe do tih ekstremnih situacija.

On je upozorio da bi ograničen pristup deviznim rezervama doveo do jakog pritiska na dinar, međutim, kako je naglasio, ono što je i država istakla, postoji čitav niz koraka koji se mogu preduzeti pre nego što dođe do ekstremnih situacija. "To bi povećalo rizičnu premiju zemlje i dovelo do pada kreditnog rejtinga, jedan set lančanih poteza koji se negativno reflektuje na bankarski sistem što onda lančano pogađa ceo bankarski sistem", objasnio je Mijušković za RTS.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Sve benzinske pumpe NIS rade, ali sankcije su pretnja svakog trenutka, što bi izazvalo probleme od NBS do lokalnih samouprava

Sve benzinske pumpe NIS rade, ali sankcije su pretnja svakog trenutka, što bi izazvalo probleme od NBS do lokalnih samouprava

Jugmedia pre 3 minuta
Mijušković: Poremećaji zbog eventualnih sankcija NBS mogu se na vreme sprečiti

Mijušković: Poremećaji zbog eventualnih sankcija NBS mogu se na vreme sprečiti

NIN pre 43 minuta
Ako NBS bude na udaru sekundarnih sankcija: Ekonomista objašnjava koji su mogući scenariji

Ako NBS bude na udaru sekundarnih sankcija: Ekonomista objašnjava koji su mogući scenariji

Radio 021 pre 44 minuta
Šta ako Narodna banka Srbije bude na udaru sankcija zbog NIS-a? Ekonomista objasnio moguće posledice po građane

Šta ako Narodna banka Srbije bude na udaru sankcija zbog NIS-a? Ekonomista objasnio moguće posledice po građane

Mondo pre 38 minuta
NIS-ove pumpe od jutros rade normalno: Plaćanje i dalje moguće Dina karticama, kešom i IPS-om

NIS-ove pumpe od jutros rade normalno: Plaćanje i dalje moguće Dina karticama, kešom i IPS-om

Nova pre 28 minuta
Ukoliko se ne pronađenje rešenje za NIS, imamo samo jednu opciju! Savetnik potpredsednika Vlade otkriva: U budžetu ostavljen…

Ukoliko se ne pronađenje rešenje za NIS, imamo samo jednu opciju! Savetnik potpredsednika Vlade otkriva: U budžetu ostavljen novac za ovu soluciju!

Kurir pre 3 minuta
Američke sankcije NIS-u traju 61 dan: Vučić danas sa timovima za energetsku bezbednost

Američke sankcije NIS-u traju 61 dan: Vučić danas sa timovima za energetsku bezbednost

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSNBSNarodna BankaNarodna Banka Srbije

Politika, najnovije vesti »

Zašto i da li su samo "zeleni" iz Evropske unije direktni u podršci studentima i građanima protiv Vučićevog režima?

Zašto i da li su samo "zeleni" iz Evropske unije direktni u podršci studentima i građanima protiv Vučićevog režima?

N1 Info pre 43 minuta
Brnabić: Zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba, najveći uspeh 2025.

Brnabić: Zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba, najveći uspeh 2025.

RTV pre 33 minuta
Skandal u Kragujevcu: Grupa ekstremista protestovala ispred kuće gde žive inostrani radnici, srušili ogradu i pretili (video)…

Skandal u Kragujevcu: Grupa ekstremista protestovala ispred kuće gde žive inostrani radnici, srušili ogradu i pretili (video)

Blic pre 24 minuta
Uglješa Mrdić podneo krivične prijave protiv predsednice i sudije Prvog osnovnog suda

Uglješa Mrdić podneo krivične prijave protiv predsednice i sudije Prvog osnovnog suda

Blic pre 19 minuta
U porastu broj obolelih od virusa sličnih gripu: Imunizacija i dalje u toku, pik se tek očekuje

U porastu broj obolelih od virusa sličnih gripu: Imunizacija i dalje u toku, pik se tek očekuje

Euronews pre 43 minuta