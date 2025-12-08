Američke sankcije NIS-u na snazi 61. dan: Vučić danas sa timovima za energetsku stabilnost zemlje

Šezdeset prvi je dan otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

Kako je najavila pres služba predsednika, sastanak će biti održan u 11.15 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Premijer Đuro Macut kaže da je snabdevenost u ovom trenutku potpuno očuvana, energetska situacija u zemlji potpuno stabilna i kontrolisana, i da neće biti nestašica. "Mogu svima da kažem da je zapravo to potpuno stabilno, da mi imamo jednu kontrolisanu situaciju i da neće biti nestašica i da je, kao što vidite, život u Srbiji