Američke sankcije NIS-u na snazi 61. dan: Vučić danas sa timovima za energetsku stabilnost zemlje

Sputnik pre 24 minuta
Američke sankcije NIS-u na snazi 61. dan: Vučić danas sa timovima za energetsku stabilnost zemlje

Šezdeset prvi je dan otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

Kako je najavila pres služba predsednika, sastanak će biti održan u 11.15 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Premijer Đuro Macut kaže da je snabdevenost u ovom trenutku potpuno očuvana, energetska situacija u zemlji potpuno stabilna i kontrolisana, i da neće biti nestašica. "Mogu svima da kažem da je zapravo to potpuno stabilno, da mi imamo jednu kontrolisanu situaciju i da neće biti nestašica i da je, kao što vidite, život u Srbiji
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Šezdeset prvi dan sankcija NIS-u: Danas sastanak predsednika Vučića sa timovima za energetsku stabilnost

Šezdeset prvi dan sankcija NIS-u: Danas sastanak predsednika Vučića sa timovima za energetsku stabilnost

Mondo pre 24 minuta
Sastanak predsednika Vučića sa timovima za energetsku stabilnost

Sastanak predsednika Vučića sa timovima za energetsku stabilnost

RTS pre 1 sat
Vučić danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje

Vučić danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje

Telegraf pre 1 sat
Vučić sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje

Vučić sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NECPredsednik SrbijeenergetikasrbijaekonomijaĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Saobraćajni kolaps u Beogradu: Zašto se gotovo svi voze sami?

Saobraćajni kolaps u Beogradu: Zašto se gotovo svi voze sami?

Vreme pre 29 minuta
Kolaps u Beogradu: Zašto se gotovo svi voze sami?

Kolaps u Beogradu: Zašto se gotovo svi voze sami?

Vreme pre 34 minuta
Američke sankcije NIS-u na snazi 61. dan: Vučić danas sa timovima za energetsku stabilnost zemlje

Američke sankcije NIS-u na snazi 61. dan: Vučić danas sa timovima za energetsku stabilnost zemlje

Sputnik pre 24 minuta
Šezdeset prvi dan sankcija NIS-u: Danas sastanak predsednika Vučića sa timovima za energetsku stabilnost

Šezdeset prvi dan sankcija NIS-u: Danas sastanak predsednika Vučića sa timovima za energetsku stabilnost

Mondo pre 24 minuta
Godišnjica svrgavanja Bašara al Asada u Siriji: Amerika oprašta Džolaniju, dok njegove rebrendirane horde zla nastavljaju da…

Godišnjica svrgavanja Bašara al Asada u Siriji: Amerika oprašta Džolaniju, dok njegove rebrendirane horde zla nastavljaju da terorišu manjine (foto/video)

Kurir pre 40 minuta