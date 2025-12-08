Povećan prag za energetski ugrožene kupce

Povećan prag za energetski ugrožene kupce

Vlada Srbije usvojila je novu Uredbu o izmenama Uredbe o energetski ugroženom kupcu, čime je povećala cenzus koji građanima omogućava da ostvare ovaj status i time obezbede umanjenje računa za energente.

Ovaj status donosi pravo na olakšice u plaćanju računa za struju i gas. U dosadašnjoj uredbi, pravo na status energetski ugroženog kupca mogli su da ostvare oni čija su mesečna primanja bila ispod 27.711,33 dinara. Novom izmenom taj prag se podiže na 31.092,11 dinara, poše Biznis.rs Nova uredba stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku, odnosno 13. decembra, ali se njena primena vezuje za konkretan rok – obračun penzija za decembar 2025.
