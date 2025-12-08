Ovo je Albanac koji je 4. put pobegao iz zatvora u Italiji: Toma je trebalo da služi do 2048.

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Ovo je Albanac koji je 4. put pobegao iz zatvora u Italiji: Toma je trebalo da služi do 2048.

Prvi put pobegao je 2009. godine

Toma Taulant (41), Albanac osuđen na zatvorsku kaznu do 2048. godine, juče ujutro je pobegao iz strogo čuvanog zatvora Opera u Milanu, što je njegov ukupno četvrti beg iz zatvora. Za njim je pokrenuta opsežna potraga, piše portal Euronews. Uzbuna u zatvoru podignuta je u osam sati ujutro, kada čuvari tokom redovne provere nisu pronašli Taulanta u njegovoj ćeliji. Prema prvim rezultatima istrage, uspeo je da preče rešetke na prozoru ćelije, spustiti se u unutarnje
Blic pre 2 sata
