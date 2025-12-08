(Video) Toma je najtraženiji begunac sa Balkana pobegao iz zatvora u Milanu pomoću užeta, trebalo da robija do 2048. godine

Blic pre 4 sati
Toma je bio zatvoren zbog oružane pljačke u Đenovi, nakon čega je pokušao bekstvo iz različitih zatvora Pokrenuta je prava potera, ali bez uspeha Toma Taulant (41), državljanin Albanije, uspeo je po četvrti put da pobegne iz zatvora Opera u Milanu na najklasičniji način.

Navodno je testerom, koju je nabavio unutar zatvora, isekao rešetke na prozoru, a zatim se pomoću vezanih čaršafa spustio niz zid visok 6 metara. Kraj kazne za njega je bio predviđen za oktobar 2048. Prema izvorima iz policije, poslednji put je pobegao 2013. godine, kada je zajedno sa još jednom osobom uspeo da pobegne iz zatvora u Parmi, a četrdesetjednogodišnjak je sada ponovo u bekstvu. "Još uvek nije jasno kako je uspeo da preskoči zid zatvora i da li je imao
Telegraf pre 2 sata
