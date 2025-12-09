Evo koliko kilometara morate da prelazite da bi dizelaš imao smisla

Stručnjaci holandskog Autoweeka su to sada izračunali, a kao primer je uzet Volkswagen Polo.

Poređenje je napravljeno između 1.0 TSI benzinca sa 95 KS i 1.6 TDI dizela takođe sa 95 KS, oba iz 2020. godine i s ručnim menjačem, dakle realne, često tražene konfiguracije. S regulativne strane, situacija je danas jasnija nego pre nekoliko godina. Dizelski automobili proizvedeni od 2015. nadalje zadovoljavaju Euro 6 normu, koja je i dalje aktuelna. To znači da su, barem za sada, prihvatljivi za saobraćaj u većini evropskih gradova, navodi Jutarnji.hr. Računica,