Vučić: Otvaram dve fabrike u Nišu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u sredu imati važan sastanak sa predsednicom EK Ursulom fon der Lajen i sa predsednikom Evropskog Saveta Antonijom Koštom, nakon čega ide u Niš, gde će otvoriti dve nove fabrike.

"Imam veliki i važan sastanak za ovu zemlju sa Ursulom, ona organizuje večeru, i Antonio Košta i ja bićemo njeni gosti, da to tako definišemo. Dan nakon toga, ili odmah nakon toga, vraćam se, ali ne u Beograd, već u Niš, na jugoistoku Srbije. I nakon toga imaćemo dva velika otvaranja - jedne italijanske i jedne austrijske fabrike u Nišu, to su Ariston i Palfinger", kazao je Vučić. On je to rekao na panelu pod nazivom "Evropska konkurentnost u fragmentisanom