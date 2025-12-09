Tramp: Evropljani su slabi, Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine

Beta pre 3 sata

Američki predsednik Donald Tramp (Donald Tramp) ocenio je da su Evropljani slabi i da Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine.

"Mislim da su oni (Evropljani) slabi, ali takođe mislim da žele da budu politički korektni. Mislim da ne znaju šta da rade", rekao je Tramp u danas emitovanom intervjuu britanskom portalu Politiko (Politico).

Američki predsednik je optužio evropske lidere za neaktivnost, navodeći da imigracija ugrožava održivost nekoliko evropskih država.

Tramp je ponovio da se invazija na Ukrajinu nikada ne bi dogodila da je on bio predsednik SAD 2022. godine kada je invazija počela, tvrdeći da je Kijev izgubio "mnogo strateške teritorije".

Američki predsednik je dodao da bi Ukrajina možda trebalo da prihvati kompromis.

Prema njegovim rečima, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bi trebalo da održi predsedničke izbore.

"Mislim da je važno održati izbore. Oni koriste rat kao izgovor da ne održe izbore. Možda bi Zelenski pobedio. Ne znam ko bi pobedio. Ali nisu imali izbore dugo vremena. Znate, pričaju o demokratiji, ali u nekom trenutku, to više nije prava demokratija", rekao je Tramp.

On je kritikovao ukrajinskog predsednika što nije proučio najnovije mirovne predloge.

"Trebalo bi da ih pročita. Njegovom timu se dopao predlog. Zaista im se dopao", dodao je Tramp.

{Related:235773}

Američki predsednik je optužio nekoliko evropskih vlada da su dozvolile milionima ljudi da uđu u Evropu, osuđujući "katastrofalne imigracione politike" koje su navodno promenile gradove poput Pariza, Londona i Stokholma.

Tramp je ocenio da je "Evropa u opadanju jer je predvode slabi lideri".

Predsednik SAD je istovremeno potvrdio podršku evropskim liderima poput mađarskog premijera Viktora Orbana.

Dodao je da ne planira povlačenje SAD iz NATO, ali je izrazio želju da Evropljani "preuzmu više odgovornosti za sopstvenu odbranu".

Briselski portal je ranije danas preneo da je Tramp prvi u godišnjem rangiranju 28 najmoćnijih ljudi u evropskoj politici nazivajući ga "transatlantskim udarnim talasom".

Rangiranje je pokazalo da niko nema više uticaja, u ili na Evropu, od američkog predsednika, dodao je Politiko.

(Beta, 09.12.2025)

Povezane vesti »

Portparolka Evropske komisije o Trampovim ocenama: Zadovoljni smo što imamo odlične lidere

Portparolka Evropske komisije o Trampovim ocenama: Zadovoljni smo što imamo odlične lidere

N1 Info pre 1 sat
Zelenski rekao da će revidirani mirovni predlog uskoro biti predstavljen SAD

Zelenski rekao da će revidirani mirovni predlog uskoro biti predstavljen SAD

Radio sto plus pre 1 sat
Zelenski iz Rima odgovorio na poziv Donalda Trampa da održi predsedničke izbore u Ukrajini

Zelenski iz Rima odgovorio na poziv Donalda Trampa da održi predsedničke izbore u Ukrajini

Telegraf pre 1 sat
Amerikanci preko telefona pritiskaju Zelenskog. U Kremlju otvaraju šampanjac: ‘Više nije pitanje ‘hoće li‘, nego ‘kako i kada‘‘…

Amerikanci preko telefona pritiskaju Zelenskog. U Kremlju otvaraju šampanjac: ‘Više nije pitanje ‘hoće li‘, nego ‘kako i kada‘‘

Alo pre 1 sat
Tramp za Politiko: Evropljani su slabi, Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine

Tramp za Politiko: Evropljani su slabi, Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine

N1 Info pre 3 sata
Tramp: Evropljani su slabi, Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine

Tramp: Evropljani su slabi, Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine

NIN pre 2 sata
Tramp: Evropljani su slabi, Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine

Tramp: Evropljani su slabi, Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine

Radio sto plus pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

"On je zloban i odvratan": Bukti rat Trampa i gradonačelnika Londona: Lideru SAD stigao neočekivani odgovor

"On je zloban i odvratan": Bukti rat Trampa i gradonačelnika Londona: Lideru SAD stigao neočekivani odgovor

Blic pre 20 minuta
Nema preživelih u padu ruskog aviona. Ogromna letelica se srušila u Ivanovskoj oblasti: Pokrenut krivični postupak

Nema preživelih u padu ruskog aviona. Ogromna letelica se srušila u Ivanovskoj oblasti: Pokrenut krivični postupak

Blic pre 5 minuta
Pande, stoni tenis i jedan intrigantan razgovor sa Si Đinpingom: Analiza posete Makrona Kini

Pande, stoni tenis i jedan intrigantan razgovor sa Si Đinpingom: Analiza posete Makrona Kini

Danas pre 20 minuta
Zelenski rekao da će revidirani mirovni predlog uskoro biti predstavljen SAD

Zelenski rekao da će revidirani mirovni predlog uskoro biti predstavljen SAD

Danas pre 50 minuta
O Trampovim zabludama: „Globalni biznis nije spasio Rusiju 1990-ih, neće ni danas“

O Trampovim zabludama: „Globalni biznis nije spasio Rusiju 1990-ih, neće ni danas“

Danas pre 1 sat