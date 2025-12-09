Gotovo je, Putin i Tramp saterali Zelenskog u ćošak: Izdat najbrutalniji ultimatum Ukrajini

Predstavnici američke delegacije i bliski saradnici američkog predsednika Donalda Trampa postavili su rok ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom od nekoliko dana da razmisli i prihvati poslednju verziju američkog predloga sporazuma za kraj rata, piše " Fajnenšel Tajms".

Od Ukrajine se očekuje da pristane da preda delove svoje teritorije, a zauzvrat će dobiti bezbednosne garancije od Sjedinjenih Država. Izvori koji su upoznati sa detaljima američko-ukrajinskih pregovora tvrde da američke garancije Ukrajini nisu definisane i precizirane. Zelenski je o ovome razgovarao preko telefona u subotu 6. decembra sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom Trampa, Džaredom Kušnerom. Zelenski je razgovarao telefonom sa njima