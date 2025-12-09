Gotovo je, Putin i Tramp saterali Zelenskog u ćošak: Izdat najbrutalniji ultimatum Ukrajini

Mondo pre 21 minuta  |  Aleksandar Blagić
Gotovo je, Putin i Tramp saterali Zelenskog u ćošak: Izdat najbrutalniji ultimatum Ukrajini

Predstavnici američke delegacije i bliski saradnici američkog predsednika Donalda Trampa postavili su rok ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom od nekoliko dana da razmisli i prihvati poslednju verziju američkog predloga sporazuma za kraj rata, piše " Fajnenšel Tajms".

Od Ukrajine se očekuje da pristane da preda delove svoje teritorije, a zauzvrat će dobiti bezbednosne garancije od Sjedinjenih Država. Izvori koji su upoznati sa detaljima američko-ukrajinskih pregovora tvrde da američke garancije Ukrajini nisu definisane i precizirane. Zelenski je o ovome razgovarao preko telefona u subotu 6. decembra sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom Trampa, Džaredom Kušnerom. Zelenski je razgovarao telefonom sa njima
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Zelenski odmah reagovao posle packe Trampa! Nagli zaokret Kijeva, izbori mogu biti održani za 60 do 90 dana!

Zelenski odmah reagovao posle packe Trampa! Nagli zaokret Kijeva, izbori mogu biti održani za 60 do 90 dana!

Kurir pre 2 minuta
Ukrajina na prekretnici: Zelenski odlučio da li će biti promene zakona za izbore u zemlji

Ukrajina na prekretnici: Zelenski odlučio da li će biti promene zakona za izbore u zemlji

Večernje novosti pre 47 minuta
Zelenski: Spreman sam da promenim zakon za organizovanje izbora u Ukrajini

Zelenski: Spreman sam da promenim zakon za organizovanje izbora u Ukrajini

Sputnik pre 1 sat
Portparolka Evropske komisije o Trampovim ocenama: Zadovoljni smo što imamo odlične lidere

Portparolka Evropske komisije o Trampovim ocenama: Zadovoljni smo što imamo odlične lidere

N1 Info pre 2 sata
Zelenski rekao da će revidirani mirovni predlog uskoro biti predstavljen SAD

Zelenski rekao da će revidirani mirovni predlog uskoro biti predstavljen SAD

Radio sto plus pre 2 sata
Zelenski iz Rima odgovorio na poziv Donalda Trampa da održi predsedničke izbore u Ukrajini

Zelenski iz Rima odgovorio na poziv Donalda Trampa da održi predsedničke izbore u Ukrajini

Telegraf pre 2 sata
Amerikanci preko telefona pritiskaju Zelenskog. U Kremlju otvaraju šampanjac: ‘Više nije pitanje ‘hoće li‘, nego ‘kako i kada‘‘…

Amerikanci preko telefona pritiskaju Zelenskog. U Kremlju otvaraju šampanjac: ‘Više nije pitanje ‘hoće li‘, nego ‘kako i kada‘‘

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaFajnenšel tajmsDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Ovaj čovek će uskoro zameniti Zelenskog?! Predsedniku Ukrajine naglo pala popularnost: Rezultati istraživanja nikako ne idu na…

Ovaj čovek će uskoro zameniti Zelenskog?! Predsedniku Ukrajine naglo pala popularnost: Rezultati istraživanja nikako ne idu na dobro

Blic pre 57 minuta
Dobio bubreg od donora kog je ogrebao tvor, pa umro od besnila! Užasna sudbina muškarca iz Mičigena: Lekari otkrili šta se…

Dobio bubreg od donora kog je ogrebao tvor, pa umro od besnila! Užasna sudbina muškarca iz Mičigena: Lekari otkrili šta se desilo

Blic pre 52 minuta
Devojčica (6) poginula u zabavnom parku: Vozila karting, pa pala: "Srce nam je slomljeno"

Devojčica (6) poginula u zabavnom parku: Vozila karting, pa pala: "Srce nam je slomljeno"

Blic pre 32 minuta
(Video) Kijev ostao u mraku! Zbog ruskih napada uvedene restrikcije struje čitavim regionima, paralisan energetski sistem

(Video) Kijev ostao u mraku! Zbog ruskih napada uvedene restrikcije struje čitavim regionima, paralisan energetski sistem

Blic pre 42 minuta
Tramp navodno Zelenskom dao rok od nekoliko dana za odgovor na američki mirovni plan

Tramp navodno Zelenskom dao rok od nekoliko dana za odgovor na američki mirovni plan

Danas pre 52 minuta