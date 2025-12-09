(Foto) Zelenski se sastao sa predstavnicima EU i NATO. Ukrajinskom lideru stigla jasna poruka: "Predlozi za finansiranje su na stolu"

Blic pre 2 sata
(Foto) Zelenski se sastao sa predstavnicima EU i NATO. Ukrajinskom lideru stigla jasna poruka: "Predlozi za finansiranje su na…
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao u Brisel radi važnih sastanaka sa evropskim liderima Naglasio je značaj saradnje sa partnerima u cilju zajedničke bezbednosti Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je večeras u Brisel, gde se sastao sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i predsednicom Evropske komisije (EK) Ursulom fon der Lajen. Zelenski je to objavio na Telegramu i platformi X.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zelenski: Dobar i produktivan sastanak sa Ruteom, Koštom i Fon der Lajen

Zelenski: Dobar i produktivan sastanak sa Ruteom, Koštom i Fon der Lajen

Politika pre 2 sata
Zelenski: Dobar i produktivan sastanak sa Ruteom, Koštom i Fon der Lajen

Zelenski: Dobar i produktivan sastanak sa Ruteom, Koštom i Fon der Lajen

RTV pre 3 sata
Rute: Imao sam dobar razgovor sa Zelenskim i liderima EU

Rute: Imao sam dobar razgovor sa Zelenskim i liderima EU

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaBriselEUEvropska komisijaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Turski trgovci naišli na olupinu broda, zatekli horor prizor: Oglasila se grčka obalska straža

Turski trgovci naišli na olupinu broda, zatekli horor prizor: Oglasila se grčka obalska straža

Kurir pre 26 minuta
Uspostavljaju se "centri za povratak": Oštrije mere EU prema migrantima, čeka se zeleno svetlo parlamenta

Uspostavljaju se "centri za povratak": Oštrije mere EU prema migrantima, čeka se zeleno svetlo parlamenta

Kurir pre 41 minuta
"Zajam zasnovan na likvidnosti zamrznute ruske imovine najbolje rešenje": Sedam zemalja EU podržalo inicijativu

"Zajam zasnovan na likvidnosti zamrznute ruske imovine najbolje rešenje": Sedam zemalja EU podržalo inicijativu

Kurir pre 41 minuta
NATO suspendovao najveću izraelsku firmu! Proizvodi dronove, tenkove, municiju, a lani je imala promet 7 milijardi dolara

NATO suspendovao najveću izraelsku firmu! Proizvodi dronove, tenkove, municiju, a lani je imala promet 7 milijardi dolara

Kurir pre 46 minuta
Košta: Bezbednost Ukrajine mora biti garantovana

Košta: Bezbednost Ukrajine mora biti garantovana

Politika pre 1 sat