Zelenski: Dobar i produktivan sastanak sa Ruteom, Koštom i Fon der Lajen

„Upoznao sam lidere sa situacijom na diplomatskom planu”– rekao Zelenski

BRISEL – Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je u Briselu imao „dobar i produktivan sastanak” sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. „Upoznao sam lidere sa situacijom na diplomatskom planu. Detaljno smo razgovarali o našem radu sa američkim partnerima na koracima ka miru, bezbednosnim garancijama i jačanju naše otpornosti”, rekao je