Novi presek: Više od 32.000 prijava za legalizaciju do danas u 11 časova

Republički geodetski zavod (RGZ) saopštio je danas da je u 11 časova urađen novi presek prijava za legalizaciju na osnovu kog je utvrđeno da ima više od 32.000 prijava za legalizaciju.

U saopštenju navode da na jutjub nalogu za obuke " Svoj na svome" ima više od 215.000 pregleda. Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima počeo je juče da se primenjuje, a građani imaju rok do 5. februara da prijave nelegalne objekte. Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili
