Požar na Katedrali u Novom Sadu, nema povređenih

Na bočnom ulazu u Katedralu, odnosno crkvu Imena Marijinog u centru Novog Sada, jutros je oko šest časova izbio požar, koji su vatrogasci uspeli brzo da ugase i, prema prvim informacijama, niko nije povređen.

Kako su javili lokalni mediji, požar je „podmetnut“, a materijalna šteta načinjena je na bočnim vratima Katedrale. Neprijatan miris gareži oseća se i u okolini crkve, a policija je obezbedila to područje. Župnik za događaj saznao rano jutros Župnik te Katedrale Atila Zeler, izjavio je da je o događaju saznao rano jutros. „Tačno vreme izbijanja požara ne znamo. Ja sam u šest sati, kad sam ustao iz kreveta, video vozila vatrogasaca i policije kako stoje pored crkve.