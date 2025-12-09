Zelenski objavio spisak! Neko od njih će zameniti drugog čoveka Ukrajine: "Možda bih mogao i da živim bez njega"

Blic pre 1 sat
Zelenski objavio spisak! Neko od njih će zameniti drugog čoveka Ukrajine: "Možda bih mogao i da živim bez njega"

Zelenski je istakao izazove povezane sa imenovanjem kandidata zbog njihovih trenutnih pozicija Bivši šef kabineta Andrij Jermak smenjen je zbog optužbi za korupciju Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je imena kandidata za novog šefa Kancelarije predsednika, ključnu poziciju koja je ostala prazna nakon ostavke Andrija Jermaka.

U užem izboru su ministar odbrane Denis Šmihal, ministar digitalne transformacije Mihajlo Fedorov, šef obaveštajne službe Kirilo Budanov, zamenik ministra spoljnih poslova Serhij Kislicja i zamenik šefa Kancelarije predsednika Pavlo Palisa. Zelenski je tokom online konferencije za novinare istakao da je svestan izazova koje donosi imenovanje nekih od kandidata. "Imam opcije: ministra Šmihala ili ministra Fedorova, ali postoji izazov jer ih ukrajinski parlament mora
Danas pre 3 sata
