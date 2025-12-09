Zelenski objavio imena kandidata za novog šefa Kabineta, nakon ostavke Andrija Jermaka

Danas pre 7 sati  |  Index.hr
Zelenski objavio imena kandidata za novog šefa Kabineta, nakon ostavke Andrija Jermaka

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je imena kandidata za novog šefa Kabineta predsednika, ključne pozicije koja je ostala upražnjena nakon ostavke Andrija Jermaka.

Kako prenosi Index, u užem izboru su ministar odbrane Denis Šmigal, ministar digitalne transformacije Mihajlo Fedorov, šef obaveštajne službe Kirilo Budanov, zamenik ministra spoljnih poslova Serhij Kislicija i zamenik šefa Kabineta predsednika Pavlo Palisa, piše Ukrajinska Pravda. Zelenski je tokom onlajn konferencije za novinare istakao da je svestan izazova koje donosi imenovanje nekih od kandidata. „Imam opcije: ministra Šmigala ili ministra Fedorova, ali
