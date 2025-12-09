Vreme se koleba između zime i proleća: Ledeno jutro, magla bez kraja, a temperature skaču do 15 stepeni

U Srbiji u utorak ujutro magla i niska oblačnost.

Tokom dana sunčano i toplo. U pojedinim nizijama, dolinama i kotlinama magla se očekuje tokom većeg dela dana, naročito u Vojvodini i u tim predelima biće hladnije. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od -2 do 4°C, maksimalna dnevna od 10 do 15 stepeni, u predelima sa maglom do 5°C. U Beogradu u utorak ujutro magla, tokom dana sunčano i toplo. U pojedinim nižim delovima grada magla se očekuje duže tokom dana. Vetar slab, promenljvog pravca.