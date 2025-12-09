Vreme se koleba između zime i proleća: Ledeno jutro, magla bez kraja, a temperature skaču do 15 stepeni

Vreme se koleba između zime i proleća: Ledeno jutro, magla bez kraja, a temperature skaču do 15 stepeni

U Srbiji u utorak ujutro magla i niska oblačnost.

Tokom dana sunčano i toplo. U pojedinim nizijama, dolinama i kotlinama magla se očekuje tokom većeg dela dana, naročito u Vojvodini i u tim predelima biće hladnije. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od -2 do 4°C, maksimalna dnevna od 10 do 15 stepeni, u predelima sa maglom do 5°C. U Beogradu u utorak ujutro magla, tokom dana sunčano i toplo. U pojedinim nižim delovima grada magla se očekuje duže tokom dana. Vetar slab, promenljvog pravca.
Sunčan dan posle maglovitog jutra

Posle maglovitog i hladnog jutra, tokom dana sunčano, temperatura do 15 stepeni

Ujutru i pre podne magla, tokom dana pretežno sunčano

Kakvo nas vreme danas očekuje?

RHMZ javlja: Ako ste upravo krenuli na posao, jedna pojava preti da vam pokvari jutro - otvorite četvore oči za volanom!

Na snazi žuti meteolarm, kraj sedmice donosi zahlađenje

Da li će biti snega za Novu godinu? Meteorolog otkrio šta nas verovatno čeka

