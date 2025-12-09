Češki predsednik imenovao Andreja Babiša za novog premijera

Češki predsednik Petr Pavel imenovao je milijardera i lidera stranke ANO, Andreja Babiša, za novog premijera.

Babiš, čija je ANO pobedila na parlamentarnim izborima 3. i 4. oktobra, preuzeće vlast od centralno-desničarske vlade nakon što bude imenovan njegov puni kabinet, što se očekuje kasnije ovog meseca, preneo je EuroZpravy. U kratkoj izjavi nakon imenovanja, Babiš je obećao da će raditi u interesu svih građana, da će učiniti Češku "najboljim mestom za život". Do imenovanja kompletne vlade, zemljom će upravljati odlazeći kabinet Petra Fijale, dok Babiš još nema de