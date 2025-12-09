Češki predsednik imenovao Andreja Babiša za novog premijera

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Češki predsednik imenovao Andreja Babiša za novog premijera

Češki predsednik Petr Pavel imenovao je milijardera i lidera stranke ANO, Andreja Babiša, za novog premijera.

Babiš, čija je ANO pobedila na parlamentarnim izborima 3. i 4. oktobra, preuzeće vlast od centralno-desničarske vlade nakon što bude imenovan njegov puni kabinet, što se očekuje kasnije ovog meseca, preneo je EuroZpravy. U kratkoj izjavi nakon imenovanja, Babiš je obećao da će raditi u interesu svih građana, da će učiniti Češku "najboljim mestom za život". Do imenovanja kompletne vlade, zemljom će upravljati odlazeći kabinet Petra Fijale, dok Babiš još nema de
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Milijarder i populista Andrej Babiš imenovan za premijera Češke

Milijarder i populista Andrej Babiš imenovan za premijera Češke

Radio 021 pre 55 minuta
„Najstariji i najbogatiji“: Andrej Babiš imenovan za premijera Češke

„Najstariji i najbogatiji“: Andrej Babiš imenovan za premijera Češke

Danas pre 55 minuta
Populista i milijarder Andrej Babiš imenovan za novog premijera Češke

Populista i milijarder Andrej Babiš imenovan za novog premijera Češke

NIN pre 40 minuta
Populista i milijarder Andrej Babiš imenovan za novog premijera Češke

Populista i milijarder Andrej Babiš imenovan za novog premijera Češke

Nova pre 30 minuta
Češki predsednik imenovao Andreja Babiša za novog premijera

Češki predsednik imenovao Andreja Babiša za novog premijera

N1 Info pre 1 sat
Češki predsednik imenovao Andreja Babiša za novog premijera

Češki predsednik imenovao Andreja Babiša za novog premijera

RTV pre 1 sat
Novi premijer Češke je milijarder

Novi premijer Češke je milijarder

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriČeškaIzboripremijer

Svet, najnovije vesti »

Litvanija proglasila vanredno stanje zbog Belorusije

Litvanija proglasila vanredno stanje zbog Belorusije

Danas pre 15 minuta
Lukašenko upozorio na militarizaciju zapadnih zemalja

Lukašenko upozorio na militarizaciju zapadnih zemalja

RTV pre 10 minuta
U požaru u poslovnoj zgradi u Džakarti 17 mrtvih

U požaru u poslovnoj zgradi u Džakarti 17 mrtvih

N1 Info pre 5 minuta
Šta ruski list piše o povratku Srba u vlast na severu Kosova

Šta ruski list piše o povratku Srba u vlast na severu Kosova

Danas pre 15 minuta
Operator gasovoda „Turski tok“ se seli iz Holandije u Mađarsku

Operator gasovoda „Turski tok“ se seli iz Holandije u Mađarsku

Sputnik pre 15 minuta