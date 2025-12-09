Crnogorska policija apeluje: Traži se Lazar Vulević osumnjičen za dvostruko ubistvo, ako ga vidite - zovite nadležne

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Crnogorska policija apeluje: Traži se Lazar Vulević osumnjičen za dvostruko ubistvo, ako ga vidite - zovite nadležne

Osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Nikšiću je Lazar Vulević (50) iz Bara, za kojim traga policija i poziva građane da ako imaju bilo kakvu informaciju o njemu to prijave nadležnima.

Vulević je osumnjičen da je ubio M.P. i M.V. iz Nikšića. Iz Uprave policije Crne Gore policije apeluju na građane da, ako poseduju bilo kakve informacije o Vuleviću, prijave ih najbližoj policijskoj stanici ili telefonom. "Ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, treba biti oprezan", poručili su iz Uprave policije. Kako je ranije saopštila policija tela M.P. i M.V. pronađena su sinoć u jednom iznajmljenom stanu u Nikšiću, nakon što se M.P. dva
Ključne reči

Crna GoraNikšićUbistvopotraga

