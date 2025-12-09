Da li danas definitivno puca između Zelenskog i Trampa? Ukrajina s Evropljanima šalje kontrapredlog planu, Bela kuća već besna zbog propala 2 sata na telefonu!

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se suočava sa rastućim pritiskom SAD da pristane na velike teritorijalne gubitke i druge ustupke u okviru mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa.

To su istraživačkom sajtu Aksios kazala dva ukrajinska zvaničnika. Navodi se da nakon nedelja intenzivne diplomatije, Ukrajinci i dalje misle da određeni aspekti trenutnog američkog plana favorizuju Moskvu i da SAD mnogo jače pritiskaju Zelenskog nego ruskog predsednika Vladimira Putina. Američki zvaničnik je to negirao u izjavi za Aksios, naglašavajući da su SAD takođe pritiskale Putina da ublaži svoje zahteve. U međuvremenu Zelenski se cele ove nedelje sastaje