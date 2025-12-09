Krvoločni koljači nastavljaju s ubijanjem civila i dece! SZO objavila zastrašujuće podatke: U napadu na vrtić, paravojne snage ubile 63 mališana! (foto/video)
Kurir pre 59 minuta | Beta/Foto:
Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je broj žrtava napada dronovima na vrtić i druga mesta u sudanskoj saveznoj državi Kordofanprošle nedelje porastao na 114 ljudi, uključujući 63 dece.
SZO je saopštila da su prošlog četvrtka izvedena tri odvojena napada dronovima na Kagoli. Prvi je bio usmeren na vrtić, a naknadni napadi su bili usmereni na bolničare dok su prevozili preživele i na bolnicu. Broj žrtava nije bio odmah poznat, zbog prekida komunikacije. Direktor SZO Tedros Gebrejesus naveo je na Iksu da "organizacija osuđuje ove besmislene napade na civile i zdravstvene ustanove i ponovo poziva na okončanje nasilja i povećanje pristupa