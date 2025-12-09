Naoružane bande haraju zemljom i kidnapuju decu! Pušteno 100 učenika otetih u Nigeriji, više od 100 njih je još uvek u zatočeništvu!

Ukupno 100 đaka kidnapovanih iz katoličke škole u ​​ Nigerijiprošlog meseca pušteno je na slobodu, saopštilo je tamošnje hrišćansko udruženje.

Više od 100 učenika još uvek je u zatočeništvu. Oko 300 dece oteto je sa 12 njihovih nastavnika, kada su naoružani ljudi napali katoličku školu Svete Marije u zajednici Papiri, u saveznoj državi Niger, 21. novembra. Pedeset njih je pobeglo u narednim satima. Portparol udruženja Danijel Atori rekao je za Asošiejted pres da je crkva saznala da su deca puštena tokom vikenda i da će biti prevezena u glavni grad države Niger, Minu, kako bi se sastali sa zvaničnicima.