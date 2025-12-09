Srbija na ivici nestašice goriva? Prelomni trenutak se bliži, posledice mogu biti katastrofalne

Mondo pre 57 minuta  |  Uroš Matejić
Dok se čeka licenca koja bi omogućila nesmetan rad NIS-a, zalihe se ubrzano troše, a uvoz ne može sam da pokrije potrebe tržišta.

Istovremeno, domaće banke upozoravaju da bi i najmanji prekid platnog prometa mogao potpuno da blokira rad benzinskih pumpi i zaustavi isporuku goriva industriji, transportu i poljoprivredi. Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, a posle sastanka je naveo da je razgovarano o svim ključnim pitanjima vezanim za energetsku stabilnost. Šezdeset drugi je dan otkako su na snazi američke sankcije NIS-u,
