Završen BELTALKS u Beogradu: Poruke i zaključci o evropskom putu Srbije

Mondo pre 3 sata  |  Promo
Završen BELTALKS u Beogradu: Poruke i zaključci o evropskom putu Srbije

U glavnom gradu Srbije održava se međunarodni forum BELTALKS - Beogradski ekonomski razgovori, u organizaciji think-tanka GLOBSEC, koji je okupio visoke predstavnike evropskih institucija, vlada, privrede i civilnog sektora.

Ovaj forum postavlja ključna pitanja o budućnosti Srbije i regiona, od evropskih integracija i Plana rasta Evropske unije, do pristupa jedinstvenom tržištu, digitalne i zelene tranzicije, energetske i ekonomske sigurnosti. EUpravo zato i kompanija WMG (Wireless Media Group) deo su ovog značajnog događaja, kao akteri koji učestvuju u oblikovanju javnog dijaloga o evropskoj perspektivi Srbije i Zapadnog Balkana, ali i kao kompanija koja doprinosi povezivanju
Ključne reči

BalkanEvropska Unija

