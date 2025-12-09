Halačeva: EU pomaže Srbiji da diverzifikuje izvore snabdevanja gasom

BEOGRAD - Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva ocenila je danas da se energija sve više koristi kao geopolitičko oružje i da najnovija dešavanja u Srbiji u energetskom sektoru jasno pokazuju posledice prevelike zavisnosti od ruskih energetskih izvora, a kako je istakla EU pomaže Srbiji da diverzifikuje izvore snabdevanja gasom.

Ona je to rekla na panelu pod nazivom "Blizanci tranzicije: digitalni i zeleni pokretači transformacije", koji se održava na Forumu BELTALKS u organizaciji GLOBSEC-a, dodajući da EU u partnerstvu sa Srbijom, pomaže u ublažavanju posledica trenutne energetske krize. "Ustanovili smo zajedničku radnu grupu koja pokriva niz tema. Postoje četiri podgrupe koje rade na pitanjima kao što su infrastruktura nafte i gasa, inicijative za diverzifikaciju, kao i regulatorno