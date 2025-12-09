Početak primene Zakona "Svoj na svome" za upis prava svojine na nepokretnostima u Srbiji sa preko 32.000 prijava u prva tri dana

Naslovi.ai pre 9 minuta
Početak primene Zakona "Svoj na svome" za upis prava svojine na nepokretnostima u Srbiji sa preko 32.000 prijava u prva tri…

Više od 32.000 prijava za upis prava svojine podneto u prva tri dana, građani koriste pojednostavljenu proceduru preko online platforme, opština i pošta, uz pojašnjenje ministarke o prirodi zakona.

Zakonom "Svoj na svome" građani Srbije imaju mogućnost da u roku od dva meseca upišu prava svojine na nepokretnostima uz minimum dokumentacije. Procene govore o oko pet miliona nelegalnih objekata u zemlji. Ministarka Aleksandra Sofronijević ističe da ovaj zakon nije zakon o legalizaciji, već o upisu prava svojine. NIN Danas Danas

Do 11 časova trećeg dana primene zakona podneto je više od 32.000 zahteva za upis prava svojine, što pokazuje veliko interesovanje građana. Na Jutjub nalogu za obuke "Svoj na svome" zabeleženo je preko 215.000 pregleda. Sputnik

Prvog dana primene zakona podneto je preko 19.000 zahteva, od čega je oko 40% prijava putem online platforme, dok su ostale podnete u opštinama i na poštanskim šalterima. Zbog velikog interesovanja bilo je i kraćih tehničkih zastoja. Direktor JP "Pošta Srbije" Zoran Anđelković je istakao zadovoljstvo građana zbog mogućnosti rešavanja pitanja imovine, uključujući i oko 500.000 proteranih iz Hrvatske. RTV Radio 021 B92 Kurir

U različitim gradovima, poput Kragujevca, Vranja, Sremske Mitrovice, Gornjeg Milanovca i Vlasotinca, organizovane su lokacije i uslužni centri za podnošenje zahteva, uključujući mesne zajednice i pošte, kako bi se olakšao pristup građanima bez pristupa internetu. iKragujevac OK radio Ozon RINA RINA B92 Jugmedia

Program "Svoj na svome" traje do 5. februara 2026. godine, a prijave se mogu podnositi radnim danima od 9 do 15 časova u uslužnim centrima i elektronski preko portala eUprava, što dodatno olakšava pristup građanima. Alo

Građani su izrazili zadovoljstvo zbog mogućnosti da konačno reše pitanje svoje imovine, a pojedinačne priče pokazuju koliko je ovaj zakon značajan za mnoge, uključujući i Anđu Obradović iz Batajnice koja je decenijama čekala na upis svoje kuće. Alo Kurir

Povezane vesti »

Opština Vlasotince poziva građane da preko državnog programa “Svoj na svome” urede imovinska prava

Opština Vlasotince poziva građane da preko državnog programa “Svoj na svome” urede imovinska prava

Jugmedia pre 19 minuta
Više od 32.000 prijava za legalizaciju do danas u 11 časova

Više od 32.000 prijava za legalizaciju do danas u 11 časova

Sputnik pre 44 minuta
Bravo za Gornji Milanovac: Osim onlajn platformi, objekti se mogu legalizovati i u seoskim MZ FOTO

Bravo za Gornji Milanovac: Osim onlajn platformi, objekti se mogu legalizovati i u seoskim MZ FOTO

B92 pre 1 sat
Srbija će biti druga Švajcarska kad se reši to pitanje! Građani o legalizaciji: Ranije je postupak bio sačuvaj, Bože! Sad je…

Srbija će biti druga Švajcarska kad se reši to pitanje! Građani o legalizaciji: Ranije je postupak bio sačuvaj, Bože! Sad je sve olakšano (video)

Alo pre 2 sata
Anđa u suzama postaje svoja na svome: Mislila sam neću doživeti ovo! Muž mi je umro, deca u inostranstvu, napokon ću da…

Anđa u suzama postaje svoja na svome: Mislila sam neću doživeti ovo! Muž mi je umro, deca u inostranstvu, napokon ću da legalizujem kuću

Kurir pre 2 sata
Bravo za Gornji Milanovac: Meštani koji ne barataju online platformama mogu svoje objekte legalizovati u seoskim mesnim…

Bravo za Gornji Milanovac: Meštani koji ne barataju online platformama mogu svoje objekte legalizovati u seoskim mesnim zajednicama (FOTO)

RINA pre 2 sata
Navala na šaltere za legalizaciju: Prvog dana podneto više od 19.000 zahteva

Navala na šaltere za legalizaciju: Prvog dana podneto više od 19.000 zahteva

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

legalizacijaAleksandar Sofronijević

Društvo, najnovije vesti »

Početak primene Zakona "Svoj na svome" za upis prava svojine na nepokretnostima u Srbiji sa preko 32.000 prijava u prva tri…

Početak primene Zakona "Svoj na svome" za upis prava svojine na nepokretnostima u Srbiji sa preko 32.000 prijava u prva tri dana

Naslovi.ai pre 9 minuta
(BLOG) Studenti Poljoprivrednog šetnjom obeležavaju godinu dana od početka blokade, okupljanje i u Novom Sadu ispred TMF-a

(BLOG) Studenti Poljoprivrednog šetnjom obeležavaju godinu dana od početka blokade, okupljanje i u Novom Sadu ispred TMF-a

N1 Info pre 19 minuta
Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji: EU nastavlja podršku borbi protiv nasilja nad ženama u Srbiji Novo

Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji: EU nastavlja podršku borbi protiv nasilja nad ženama u Srbiji Novo

REUC pre 19 minuta
Martinoli: Društvene mreže ne mogu zameniti N1 i Novu – možete kupiti medije, ali ne poverenje i ugled

Martinoli: Društvene mreže ne mogu zameniti N1 i Novu – možete kupiti medije, ali ne poverenje i ugled

Cenzolovka pre 4 minuta
Srpsko filantropsko udruženje obeležilo svoju 5. galu u Cipriani Wall Street u Njujorku

Srpsko filantropsko udruženje obeležilo svoju 5. galu u Cipriani Wall Street u Njujorku

Nedeljnik pre 4 minuta