Mali na forumu BELTALKS: Srbija više nego udvostručila BDP po glavi stanovnika

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas na GLOBSEC forumu "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori" da je Srbija uspela da poveća BDP po glavi stanovnika na oko 15.800 evra, kao i da više od 60 procenata svih stranih direktnih investicija u regionu Zapadnog Balkana dolazi u Srbiju, što doprinosi njenom brzom ekonomskom rastu. "Ako pogledate BDP po glavi stanovnika u Srbiji 2012. godine, on je bio oko 4.800 evra po glavi