Velebit: Srbija dobro pozicionirana u digitalnoj ekonomiji, Beograd vodeći centar u regionu

NIN pre 52 minuta  |  Tanjug
Velebit: Srbija dobro pozicionirana u digitalnoj ekonomiji, Beograd vodeći centar u regionu

Vuk Velebit iz "Pupin inicijative" rekao je danas na forumu GLOBSEC "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori" da kada je u pitanju digitalna ekonomija da je Srbija u dobroj poziciji i da je Beograd pozicioniran kao vodeći centar u regionu za tehnološke kompanije.

On je na panelu "Izgradnja temelja: infrastruktura, povezanost i poslovno okruženje", govoreći o digitalnoj ekonomiji i inovacijama, rekao da se Srbija veoma dobro snalazi. "Imamo neverovatne startapove Beograd se pozicionirao kao, rekao bih, vodeći centar u regionu za mnoge američke tehnološke kompanije koje vide talenat, radnu etiku talentovanih ljudi ovde. Ali ono što nam nedostaje jeste da vidimo još start up kompanije 'jednoroge' (čija je vrednost viša od
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Vučić: Nećemo menjati Ustav da bih se ponovo kandidovao za predsednika

Vučić: Nećemo menjati Ustav da bih se ponovo kandidovao za predsednika

Glas Zaječara pre 22 minuta
Mali: „Srbija ima najbrži rast BDP-a po glavi stanovnika u Evropi, povećan sa 4.800 na 15.800 evra“

Mali: „Srbija ima najbrži rast BDP-a po glavi stanovnika u Evropi, povećan sa 4.800 na 15.800 evra“

Serbian News Media pre 22 minuta
Brnabić: Srbija sada više razgovara sa skeptičnim članicama EU kako bi ubrzala evropski put

Brnabić: Srbija sada više razgovara sa skeptičnim članicama EU kako bi ubrzala evropski put

Euronews pre 12 minuta
Vučić sutra sa Fon der Lajen i Koštom u Briselu: Predložiće prijem celog Zapadnog Balkana u EU

Vučić sutra sa Fon der Lajen i Koštom u Briselu: Predložiće prijem celog Zapadnog Balkana u EU

Serbian News Media pre 17 minuta
Mali: BDP po glavi stanovnika u Srbiji porastao sa 4.800 na 15.800 evra

Mali: BDP po glavi stanovnika u Srbiji porastao sa 4.800 na 15.800 evra

Radio 021 pre 1 sat
"Srbija bolja od Austrije, postali smo veliki izvoznik softvera, dolaziće nam sve više velikih sajmova", kaže Čadež

"Srbija bolja od Austrije, postali smo veliki izvoznik softvera, dolaziće nam sve više velikih sajmova", kaže Čadež

Blic pre 1 sat
Mali: Srbija čvrsto na putu ka EU; Bilčik: Beograd i Zapadni Balkan sve važniji na mapi investitora

Mali: Srbija čvrsto na putu ka EU; Bilčik: Beograd i Zapadni Balkan sve važniji na mapi investitora

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Milan Nedeljković preuzima funkciju predsednika Uprave BMW AG od maja 2026.

Milan Nedeljković preuzima funkciju predsednika Uprave BMW AG od maja 2026.

Naslovi.ai pre 2 minuta
Otvorena izložba „Uspomene iz budućnosti“ – 5G za generacije koje dolaze

Otvorena izložba „Uspomene iz budućnosti“ – 5G za generacije koje dolaze

Nova ekonomija pre 12 minuta
Kako se bogatstvo Donalda Trampa mlađeg uvećalo šest puta za godinu dana

Kako se bogatstvo Donalda Trampa mlađeg uvećalo šest puta za godinu dana

Forbes pre 17 minuta
Želite li Google Pay i Apple Pay prihvat na vašem sajtu

Želite li Google Pay i Apple Pay prihvat na vašem sajtu

Danas pre 17 minuta
Najsiromašna domaćinstva u Nemačkoj troše na hranu i stanovanje 64 posto primanja

Najsiromašna domaćinstva u Nemačkoj troše na hranu i stanovanje 64 posto primanja

N1 Info pre 22 minuta