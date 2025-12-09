Stariji traže pomoć za elektronsku prijavu nepokretnosti

Politika pre 35 minuta
Stariji traže pomoć za elektronsku prijavu nepokretnosti

Redova juče prepodne nije bilo u zgradi Gradske uprave koja je samo jedan od 102 otvorena punkta u prestonici za elektronsku prijavu nelegalnih objekata koja je počela širom Srbije i trajaće narednih 60 dana.

Građanima su u prizemlju zgrade na raspolaganju dva šaltera i po dve kancelarije na 15. i 16. spratu gde ih čekaju službenici koji im pomažu da podnesu prijavu uz ličnu kartu i dokaz o osnovu sticanja, što može biti ugovor o kupoprodaji, o otkupu stana, ostavinsko rešenje, sudska presuda… Do 11 sati, kako kažu zaposleni koje smo juče zatekli u tom objektu, bilo je pedesetak ljudi mahom starijih Beograđana koji su došli da onlajn prijave nepokretnosti, što je prvi
